Griffon bleu de Gascogne

Les griffons bleus de Gascogne sont des chiens au nez fin et bien gorgés, qui font preuve d'une grande diligence lors de la chasse, ainsi que de zèle et d'esprit d'initiative.



Ils sont vifs, peut-être même trop, mais néanmoins affectueux.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)