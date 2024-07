Le chien courant de Halden est une race de chiens fidèles et gentils. Ces qualités, associées au fait qu'il soit réceptif à l'éducation et d'un tempérament amical, en font un très bon chien de compagnie, facile à vivre.



Des foxhounds, des beagles et d'autres harriers ont probablement été croisés avec des chiens locaux pour créer la race, qui tire son nom d'une ville située dans le sud-est de la Norvège, près de la frontière suédoise. La population de cette race se trouve encore majoritairement dans la région.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)