Chien de rouge du Hanovre

Rien qu'à les regarder, on sait que les chiens de rouge du Hanovre ont une grande soif de travail. Ce sont des chiens puissants et bien proportionnés. Leur poitrine large et profonde est capable d'accueillir les gros poumons nécessaires à de longues traques.



Les chiens de rouge du Hanovre ont un front légèrement ridé et des yeux noirs et vifs, qui leur donnent ce regard sérieux si typique. Leur pelage est principalement roux, allant du faon pâle au bringé foncé, et parfois même presque noir.



