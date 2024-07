Le chien courant grec est très robuste et chasse seul ou en meute. C'est un chien de travail qui s'adapte à presque tous les terrains, de la plaine à la montagne, même les plus impraticables, tels que les endroits rocheux. Il se distingue par son odorat très fin et sa voix sonore et harmonieuse. Les connaisseurs louent son caractère égal et son endurance.



C'est un chien de taille moyenne doté d'une robe noire et feu à poils ras. L'histoire de cette race se mêle à celle de son pays d'origine. Il est probable que la race soit née d'un croisement avec des chiens locaux importés du reste de l'Europe. En Grèce, on continue de l'utiliser principalement comme chien de chasse. Il doit rester impassible face à un sanglier qui peut peser bien plus de 90 kg.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)