Podenco d'Ibiza

est principalement utilisé pour la chasse au lapin, de jour comme de nuit. Il suit ces animaux très facilement, même lorsque la végétation est dense, du fait de son odorat exceptionnel qu'il associe à son audition plus qu'à sa vision.



Agile et intelligent, il éprouve peu de difficultés pour attraper les lapins, en particulier en meute. Il est également utilisé pour la chasse au lièvre et la chasse à courre. C'est un bon chien de rapport. La meute doit être composée de femelles avec un seul mâle, car les mâles se battront plutôt que de coopérer.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)