Bien qu'il puisse être un chien de compagnie affectueux, le setter irlandais rouge et blanc est essentiellement élevé comme chien de chasse. Il est reconnu pour sa beauté, mais avant tout pour son travail.



Cette race aristocratique est dynamique et vive, de nature amicale, facile à éduquer, mais fondamentalement déterminée, courageuse et pleine d'entrain.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)