Le setter irlandais est un chien rapide et athlétique qui a gagné en popularité grâce à son dynamisme, son intelligence, son énergie, et son caractère affectueux et fidèle.



Élevé à l'origine comme chien d'arrêt dans son pays d'origine, le setter irlandais est désormais un chien de famille populaire dans le monde entier. C'est un excellent compagnon pour les adultes et les enfants.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)