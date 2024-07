Terrier irlandais à poil doux

Vifs et gais, joyeux, très affectueux et fidèles, très intelligents, les terriers irlandais à poil doux font d'excellents amis et de formidables gardiens sans une trace d'agressivité. Les terriers irlandais à poil doux constituent probablement la plus ancienne des quatre races de terrier irlandais. Leur existence remonte à au moins deux siècles, d'après des textes qui mentionnent des chiens « à poil doux ».



La popularité de cette race s'est progressivement développée depuis lors. Elle est maintenant répandue dans le monde entier, bien que sa population globale soit assez faible. Ces chiens robustes et actifs, plutôt ramassés, ont une belle constructions dans la mesure où ils dégagent une impression de force.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)