Jusqu'à la fin du 17 e siècle, ces chiens étaient utilisés en Irlande pour chasser le loup et le cerf. De nos jours, ce sont des chiens de compagnie renommés. Certes, s'il n'est pas aussi lourd et solidement bâti que le dogue allemand, le lévrier irlandais n'en demeure pas moins un chien imposant et musculeux.



Les lévriers irlandais font de bons chiens de garde, prêts à protéger leur famille humaine de tous les dangers.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)