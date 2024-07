Petit lévrier italien

Les petits lévriers italiens sont gracieux et distingués et grâce à ces qualités, ils gagnent en popularité depuis une dizaine d’années.



Bien qu’ils soient presque exclusivement des chiens de compagnie, les petits lévriers italiens sont de véritables lévriers anglais, comme en témoignent leurs mouvements. Leur démarche est bondissante et harmonieuse, et ils courent rapidement.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)