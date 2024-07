Agile et intrépide, le chien d'ours de Carélie est extrêmement populaire dans sa Finlande natale. Comme son nom l'indique, le chien d'ours de Carélie servait autrefois à chasser le gros gibier tel que l'ours.



Malgré cela, ce chien est réservé, tranquille, dévoué à ses maîtres et très protecteur envers sa famille humaine. Ce chien sera parfait pour les maîtres expérimentés qui sauront comment s'occuper de chiens à l'instinct de chasse très développé.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)