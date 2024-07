Le komondor est naturellement méfiant envers les étrangers et incroyablement protecteur vis-à-vis de ses maîtres. Voilà pourquoi il s'agit d'un chien de garde recherché.



Du fait de son gabarit imposant et de son instinct de protection et de garde naturel, il convient mieux aux maîtres expérimentés, capables de gérer ses besoins d'être éduqués, sociabilisés et de pratique d'exercices.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)