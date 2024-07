Sûrs d'eux et audacieux, avec une expression déterminée, ces chiens compacts sont très rapides. Développé pour courir en meute sur les terrains escarpés et rocheux de la région des lacs, le lakeland terrier est un chien au pied sûr, agile et endurant.

Noir et feu est la couleur la plus commune chez les lakeland terriers, mais il existe aussi une variété noire. Il a disparu de Grande-Bretagne, mais des éleveurs scandinaves l'ont réintroduit dans la population.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)