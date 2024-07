Petit chien lion

Les petits chiens lions sont très obéissants et affectueux avec leurs compagnons humains. Ce sont des chiens attentifs et réceptifs, à l'aise en toutes circonstances, mais calmes et discrets s'il le faut.

Leur regard franc et plein d'amour exprime leur intérêt, comme s'ils essayaient de comprendre ce qu'on attend d'eux.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)