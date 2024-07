En plus d’exercer des fonctions de sécurité et de garde, ces chiens remarquablement agiles sont très doués pour détecter les stupéfiants..

Le Mudi a un poil relativement court et lisse sur la tête et les pattes, tandis que le reste de son corps a un poil plus long, ondulé ou légèrement frisé. Ces chiens de famille attachants sont affectueux et peuvent être gardés à l’intérieur sans problème.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)