En tant que chiens de chasse, les spitz de Norrbotten doivent être attentifs et courageux, donnant l’impression d'être des animaux alertes et actifs, gentils et confiants. Les spitz de Norrbotten ne doivent jamais être nerveux ou craintifs.

Lorsque les prix de la fourrure ont chuté de façon drastique après la Seconde Guerre mondiale, l’intérêt pour le spitz de Norrbotten a diminué en conséquence. La race a disparu et n’a pas été enregistrée pendant de nombreuses années. Le club canin suédois (SKK, Swedish Kennel Club) l’a déclaré éteinte. Ce n’est que dix ans plus tard que l’on a appris que certains spécimens conformes à la race avaient été trouvés comme animaux de compagnie et chiens de garde dans de petites propriétés de l’intérieur de la région de Norrbotten. Grâce au travail acharné de quelques hommes, cette race ancienne de spitz de chasse a pu être sauvée.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)