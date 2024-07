Courageux, énergique et amical, le buhund norvégien est rare en dehors de son pays d'origine. Là, il jouit d'une réputation exceptionnelle d'animal de compagnie, facile à vivre et à éduquer. Ce chien typique de la famille des spitz a une forme carrée et est un peu plus petit que la moyenne. Ses oreilles droites et pointues renforcent son expression vive et franche. Sa queue est portée fermement enroulée sur le dos.

Source : Faits et caractéristiques essentiels issus de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)