Les perdigueros de Burgos sont des chiens à poil court, de belle taille, à la tête bien développée, aux oreilles tombantes, au torse compact et aux pattes solides. De forme presque carrée, ils doivent être bien proportionnés et harmonieux lorsqu'ils se tiennent debout et se déplacent.

Le Perdiguero de Burgos est une race robuste qui peut travailler sur tout type de terrain et chasser tout type de gibier. Les perdiguero de Burgos sont obéissants, solides et, par-dessus tout, doués d'un odorat affûté et d'excellentes aptitudes à la chasse, grâce à leur calme et à leur assurance sur la piste, ainsi qu'à leur sens impeccable de l'arrêt et de la récupération.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)