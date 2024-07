Le pointer anglais est harmonieux et bien bâti, plein de grâce, de force et de souplesse. Figurant parmi les premières races enregistrées par la Fédération cynologique internationale, le pointer anglais, en tant qu'athlète chevronné, est très performant dans tous les sens du terme.

Il est célèbre pour ses capacités de chien d'arrêt et sa posture totalement immobile lorsqu'il chasse et qu'il a repéré le gibier. Il met ainsi en avant toute la splendeur de son corps et adopte une expression déterminée. Un véritable plaisir pour les yeux !

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)