Chien d’eau portugais

Les chiens d'eau portugais sont des chiens robustes et intelligents, au pelage serré et frisé, et montrant un fort enthousiasme pour le travail.

Extraordinaires nageurs et plongeurs, les chiens d'eau portugais sont populaires chez les pêcheurs, qui s'en servent non seulement en mer, mais aussi pour protéger leur bateau et leur maison. À bord, ils suivent l'action avec attention, en sautant et même en plongeant plus profond pour récupérer tous les poissons qui ont réussi à s'échapper de l'hameçon ou du filet.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)