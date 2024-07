Berger des Pyrénées

Son type varie considérablement d'une vallée à l'autre, mais si sa taille et son pelage peuvent être très différents, son caractère et son comportement ne le sont pas. Le premier standard fut édicté entre 1921 et 1925 et a peu changé depuis lors.

Le mélange de ses poils rugueux et laineux peut former des sortes de mèches ou de cordes et parfois des plaques qui se recouvrent comme des tuiles sur la croupe et les cuisses. On peut même trouver des mèches sur le poitrail et sur les antérieurs au niveau des coudes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)