Les shikokus sont réputés pour leur endurance remarquable, leurs sens aigus et leur énergie naturelle. Chasseurs passionnés, mais dociles avec leur maître, ils sont assez tenaces et agiles pour chasser de gros gibiers. Leur sous-poil dense et doux et leur pelage court, dur et raide le protègent du climat des montagnes du Japon.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)