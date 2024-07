Le berger des Pyrénées à face rase se trouve essentiellement dans le piémont pyrénéen où, selon M. Bernard Sénac-Lagrange (1927), il est « très apprécié des maquignons et des toucheurs de bestiaux ». Les particularités qui le distinguent des autres types de bergers des Pyrénées ont rapidement donné naissance à une annexe au standard de la race dès les années 1920.

All told, Pyrenean Shepherd, Smooth-Faced have the same characteristics as the long-haired variety. Les caractéristiques distinctives sont le crâne, presque aussi long que large, le museau, légèrement plus court que le crâne, mais plus long que celui du berger des Pyrénées à poil long ou mi-long.

