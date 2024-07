Le fox-terrier à poil lisse est un chien actif et dynamique, toujours prêt à relever tous les défis. Il est aussi amical, sociable et audacieux.

Comme son nom l'indique, sa fonction principale était de suivre et de débusquer le renard. Qu'il soit utilisé pour la chasse ou non, le fox-terrier à poil lisse adore courir, creuser et explorer, et convient donc parfaitement aux familles actives.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)