Chien courant suisse

Les chiens courants suisses sont des chasseurs dynamiques et enthousiastes, toujours gentils, dociles et très attachés à leurs maîtres. Ce sont des chiens de taille moyenne avec une bonne conformation, qui dégagent une forte impression de vigueur et d'endurance. Leur long museau et leur tête sèche aux longues oreilles leur donnent un air de noblesse.

Ces petits chiens de chasse sont spécialistes du lièvre, du renard et du chevreuil, et parfois du sanglier. Ils travaillent de manière autonome, en donnant beaucoup de la voix. Ils sont particulièrement habiles sur les terrains accidentés.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)