Le volpino italien est dynamique, gai et joueur, doté d'un tempérament marqué, et très attaché à son milieu et à sa famille.

Il est élevé en Italie depuis la nuit des temps, utilisé comme chien de garde dans les palais des seigneurs comme dans les quartiers populaires. Il s'agissait d'ailleurs de la race préférée de Michel-Ange. Au XVIIIe siècle, il accompagnait les conducteurs de charrettes de Toscane et du Latium, aboyant dès que des inconnus approchaient.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)