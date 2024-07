Braque de Weimar

Les braques de Weimar font preuve d'une grande persévérance. Ils travaillent de manière très systématique, sans être exubérants. Leur odorat remarquable est bien connu.

Confident pointing on land and in water, they make excellent companions for hunters. These large dogs are adapted workers, but are also well suited to the role of family dog, protective of their home and alert to strangers.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)