Ces chiens joyeux et de bonne nature s'adapteront très bien à une vie de famille incluant d'autres membres de la même race. Ce sont en fait de charmants compagnons qui aiment jouer avec les enfants. Considéré comme une version plus petite du brachet allemand, le basset de Westphalie a obtenu son propre standard en 1910.

Il correspond au plus gros chien sur tous les points essentiels, mais donne l'impression d'être plus compact et plus puissant. Le basset de Westphalie arbore une expression fidèle, amicale, sérieuse et attentive.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)