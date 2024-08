Selon la race, l’âge et un certain nombre de facteurs génétiques, il se peut que votre chien soit sujet à des affections cutanées. Vous pouvez aider votre chien à se rétablir et prévenir les problèmes futurs, de différentes façons.

Qu’est-ce qui est important à propos de la peau de votre chien ?

La peau d’un chien agit comme une barrière entre ses organes, ses muscles, son squelette et son environnement. C’est le plus grand organe de son corps et, en incluant son pelage, il représente environ 12 % de son poids corporel total. Elle offre une protection vitale contre les parasites, stocke les graisses, l’eau et les vitamines et abrite les terminaisons nerveuses sensibles.

La peau est une barrière qui prévient la perte d’eau, réduit les risques de déshydratation et aide à réguler leur température corporelle. La peau d’un chien sécrète également du sébum, une substance ressemblant à de l'huile qui crée un biofilm à la surface de la peau. Ce film protège contre les menaces extérieures en gérant l’équilibre entre les « bonnes » et les « mauvaises » bactéries, et aide à prévenir la multiplication des bactéries. Il maintient également l’équilibre du pH de la peau de votre chien afin d’aider à prévenir les irritations causées par les changements environnementaux.

De cette manière, la peau de votre chien constitue un filtre important entre son environnement et son corps et doit être entretenue correctement.

Quels sont les symptômes des affections cutanées chez mon chien ?

Tout comme les symptômes d’une affection cutanée chez l’humain, votre chien peut souffrir d’une peau sèche, irritée ou rouge dans certaines zones. Son pelage peut paraître sec ou gras, avec une perte de poils, ou vous pouvez observer la présence de pellicules. Il est probable que la première chose que vous remarquerez chez votre chien est qu'il se gratte davantage car qu’il tente de soulager son inconfort.

Certaines races de chiens ont leurs propres affections cutanées. Les chiens comme les bouledogues ou les carlins peuvent souffrir d’irritations dues aux bactéries et aux mycoses qui se collent dans les plis de leur peau. Les chiens de taille moyenne qui passent beaucoup de temps à l’extérieur tels que les chiens de travail sont exposés aux contraintes de l’environnement, ce qui signifie que les défenses naturelles de leur peau ont besoin d’une protection particulière. Les bergers allemands, les dalmatiens, les schnauzers nains et les shih tzus ont tous la même peau sensible. Il est donc important de demander à votre vétérinaire s’il existe des prédispositions génétiques à des affections cutanées que vous devriez connaître.