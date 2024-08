Pour une dentition saine, le brossage est indispensable !

La plaque dentaire et ses conséquences De la plaque dentaire risque se former sur les dents de votre chien lorsque celui-ci commence à manger une alimentation solide, c’est-à-dire lorsqu’il n’est encore qu’un chiot ! La plaque dentaire est une accumulation de bactéries et de résidus alimentaires sur les dents. Si vous n’éliminez pas la plaque dentaire, elle peut se transformer en tartre en 24 heures.



Le tartre peut quant à lui entraîner une inflammation de la gencive et des tissus environnants, provoquant douleur et inconfort chez votre chien. Dans le pire des cas, votre compagnon risque même de perdre ses dents. Heureusement, vous pouvez facilement éviter ces problèmes.



Brosser, brosser et encore brosser ! Les chiens n’apprécient pas toujours que l’on manipule leur gueule. C’est pourquoi il est préférable de commencer à leur brosser les dents dès leur plus jeune âge. Si vous n’y parvenez pas, ne désespérez pas ! Votre chien peut toujours s’y habituer, mais cela exige un peu de patience et de temps.



Tentez de familiariser calmement votre chien au brossage des dents, sans précipiter les choses. Si le brossage l’angoisse, il n’en deviendra que plus pénible.



Des croquettes spéciales Si le vétérinaire a déjà dû éliminer à plusieurs reprises du tartre chez votre chien, il est peut-être nécessaire d’envisager une alimentation spéciale.



ROYAL CANIN® Dental Care contient des « capteurs de calcium » qui aident à lutter contre la formation de plaque dentaire. La composition, la texture, la forme et la taille des croquettes permettent également de bien nettoyer les dents pendant la mastication.



Continuez néanmoins à pratiquer le brossage !



Problèmes de dentition Soyez conscient que les chiens ne montrent pas facilement qu’ils ont mal. En tant que maître, vous découvrez donc souvent (trop) tard les problèmes dentaires. Si votre chien a mauvaise haleine, prenez rendez-vous chez le vétérinaire pour qu’il examine sa dentition.



Si votre chien perd l’appétit, une consultation vétérinaire est indispensable. Il pourra déterminer si la dentition en est responsable ou si une autre cause en est à l’origine.