Comment reconnaître la douleur chez votre chien ?

Quand un chien montre-t-il qu’il souffre ?

Les chiens ne montrent pas toujours clairement qu’ils ont mal, surtout s’ils ne se sentent pas en sécurité. La douleur est le point faible des chiens. En cas de douleurs modérées ou chroniques, il y a des moments où votre chien « montre » qu’il a mal et d’autres où il cache sa douleur. Si votre chien s’amuse par exemple beaucoup à l’extérieur ou s’il est anxieux ou ne se sent pas en sécurité, il dissimule peut-être sa douleur ou la ressent moins. Il est fort probable que votre chien montre son mal-être lorsqu’il se sent en sécurité et au calme, et c’est généralement quand il est à la maison.

En cas de douleurs aiguës ou sévères, comme une luxation, une douleur abdominale aiguë ou un traumatisme, un chien cachera moins vite sa douleur, qui sera alors plus simple à reconnaître pour le maître.

Des signes que votre chien a mal

Chaque chien est unique et réagit donc différemment à la douleur. Mais bien entendu, il y a des signes généraux auxquels un maître peut faire attention. Généralement, vous devez prendre au sérieux tout changement de comportement et toujours vous demander pourquoi le chien se comporte différemment. Vous avez eu une journée chargée la veille ? Quelque chose a changé dans ses habitudes ? Les changements de comportement ne sont pas automatiquement synonymes de douleur. Mais si rien de particulier ne s’est passé, il vaut mieux investiguer un peu.

Signes corporels de douleur :

Raideur, difficulté à se lever, boîter ;

Les mâles qui ne lèvent pas la jambe lorsqu’ils urinent ou les femelles qui ont des difficultés à s’accroupir lorsqu’elles urinent ;

Inconfort lors des selles ;

Difficultés à sauter dans la voiture ou sur le canapé ;

Posture de prière en cas de douleurs abdominales, avec l’avant du corps au ras du sol et les fesses surélevées ;

Changement de position fréquent, incapacité à trouver le repos ;

Ne pas vouloir s’asseoir ;

Moins remuer la queue ;

Se lécher, se mordre ou regarder souvent un point précis ;

Haleter pour exprimer du stress ou de la douleur (et non à cause de la chaleur) ;

Négligence du pelage ;

Tremblements/frissons ;

Autre expression du visage, tension, oreilles pointant vers l’arrière.

Comportement en cas de douleur

Changement d’humeur, grognements, agressivité, refus de jouer ou d’aller promener, nervosité ou anxiété. Tout ceci peut être très subtil ;

Sommeil plus important ou moindre ;

Se montrer plus affectueux ou au contraire se mettre davantage en retrait ;

Diminution ou augmentation de l’appétit ou de la soif ;

Refus d’interaction avec d’autres chiens alors que ce n’était pas le cas auparavant ;

Aboiements fréquents (alors qu’il ne le fait pas normalement), gémissements, plaintes, couinements. Attention : si votre chien ne couine pas ou ne gémit pas, cela ne signifie pas qu’il ne souffre pas !

Reconnaître la douleur chronique

Si votre chien souffre par exemple de soucis digestifs ou d’arthrose, la douleur est souvent plus difficile à reconnaître. La douleur peut être plus forte selon les jours et s’aggraver un peu plus à chaque fois. L’arthrose est par exemple très fréquente chez les chiens plus âgés et les symptômes apparaissent très progressivement. Ces problèmes sont souvent imputés à la « vieillesse » et aucune autre mesure n’est prise. Et c’est bien dommage, car l’arthrose peut être davantage freinée si le maître intervient à un stade précoce, ce qui permet souvent au chien de se déplacer à nouveau plus facilement, en ayant moins mal.

Vous remarquez que votre chien a de moins en moins d’énergie, qu’il semble moins vif ou encore, qu’il est moins enthousiaste à l’idée d’interagir avec d’autres chiens, alors qu’il le faisait volontiers auparavant ? Il est alors recommandé de se rendre chez le vétérinaire.

Quand aller chez le vétérinaire ?

Il est important de surveiller chaque jour attentivement le comportement de votre chien. C’est ainsi que l’on peut remarquer de petits changements. Après avoir lu cet article, vous saurez que les signes de douleur peuvent être très subtils, mais que votre chien peut ressentir un énorme inconfort ! Votre chien ne couinera, ne gémira ou ne marchera pas toujours en boitant lorsqu’il souffre.

Si vous pensez que votre chien a un problème, notez clairement les changements que vous observez. Position allongée, sommeil plus ou moins long, modification de l’appétit, activité réduite, etc. (cf. liste ci-dessus). Il est possible que votre chien soit un peu stressé lors d’une visite chez le vétérinaire et qu’il cache (encore plus) ses douleurs. Le vétérinaire a besoin de vos observations à domicile pour effectuer l’examen le plus complet possible.

Quand aller en urgence chez le vétérinaire ?

Il faut directement prendre contact avec votre vétérinaire si :

la douleur est intense ou que votre chien ne peut par exemple (presque) plus bouger ;

votre chien gémit, couine, ne peut pas se coucher ou se lever pendant une longue période ;

votre chien présente des blessures évidentes ;

votre chien ne veut plus rien manger ni boire ;

votre chien est très somnolent ou perd connaissance ;

votre chien souffre de douleurs abdominales extrêmes ou d’importants ballonnements ;

votre chien a des nausées, mais ne parvient pas à vomir.

Soulagement de la douleur de votre chien

Si votre chien souffre, un anti-inflammatoire et/ou un anti-douleur peuvent vraiment le soulager. Ne lui administrez jamais un anti-douleur destiné aux humains. Votre vétérinaire examinera votre chien et vous recommandera un analgésique approprié pour soulager au maximum ses douleurs.

Visites régulières chez le vétérinaire

Il est conseillé d’aller chaque année chez le vétérinaire afin de faire réaliser un bilan de santé. Les douleurs cachées ou chroniques pourront ainsi être détectées plus tôt et vous pourrez éviter que votre animal ne souffre davantage ou inutilement.