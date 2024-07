La dysplasie de la hanche est un trouble héréditaire du développement de l'articulation de la hanche suite auquel la tête fémorale ne s'emboîte plus bien dans sa cavité. À terme, cela entraîne de l'arthrose. En Belgique, selon les estimations, la dysplasie de la hanche survient chez 1 chien sur 5 et on la rencontre le plus souvent chez les grandes races comme le Berger allemand, le Golden retriever, le Labrador retriever, le Terre-neuve et le Bullmastiff. Lisez la suite et découvrez comment reconnaître une dysplasie de la hanche chez votre chien ou chiot.