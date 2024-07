Le stress chez un chien

Reconnaître le stress chez votre chien

Avant tout, le stress aigu est une réaction utile qui entraîne différents changements dans l’organisme, comme une activité accrue du système nerveux central et la production des hormones du stress. En outre, il s’accompagne d’un certain nombre de réactions physiologiques, comme une tension musculaire accrue, une accélération de la respiration et du rythme cardiaque, ainsi qu’une vigilance plus importante. Cela permet à l'animal de réagir à des situations inattendues et potentiellement dangereuses en prenant la fuite ou en se défendant, par exemple.

Toutefois, lorsque la situation stressante persiste (stress chronique), la capacité de réaction de l’organisme s'épuise. Dès lors, l'animal ne parvient plus à bien s'adapter à ces situations et diverses plaintes physiques ainsi qu’un comportement anormal peuvent survenir. Les plaintes les plus fréquentes sont des vomissements, de la diarrhée ou des selles fréquentes, une salivation excessive et des changements de comportement.

Sans traitement, des problèmes comportementaux peuvent à la longue apparaître.

La sensibilité au stress varie d'un individu à l’autre ; certains animaux sont plus sensibles et s'adaptent plus difficilement à de nouvelles situations. La capacité d'adaptation diminue aussi avec l’âge.

Mon chien souffre de stress. Que faire ?

La meilleure façon de traiter le stress consiste à en éliminer la cause, mais ce n’est pas toujours possible. En cas de stress persistant, un traitement est généralement nécessaire. Si vous pensez que votre chien présente trop de stress, consultez votre vétérinaire.

Soutien nutritionnel en cas de stress

Une étude a montré que certains nutriments pouvaient avoir une action apaisante et/ou un effet positif sur l’humeur. L'alimentation peut en outre également jouer un rôle de soutien, notamment pour le système gastro-intestinal, la peau et les voies urinaires.

Les propriétés d’une alimentation offrant un soutien lors de situations de stress sont les suivantes :

La protéine lactique alpha-casozépine a un effet apaisant. On sait depuis longtemps que le lait a une action apaisante chez les bébés et les jeunes animaux. Cet effet semble dû à la protéine lactique caséine qui, grâce à un processus breveté, peut également être ajoutée à notre alimentation. L’effet apaisant survient après environ deux semaines.

Le L-tryptophane pour une humeur positive. Le L-tryptophane est un acide aminé essentiel tant pour le chien que pour le chat, ce qui signifie que les chiens et les chats ne peuvent pas le produire eux-mêmes et qu’il doit donc être apporté par l’alimentation. Le L-tryptophane est une « matière première » pour la production de sérotonine, une substance essentielle du cerveau et a un effet positif sur certains états d’esprit comme l’agitation, l’appétit et le sommeil.

Soutien de la peau, des voies urinaires et de la digestion. Des ingrédients digestes et des fibres alimentaires spéciales (FOS, pulpe de betterave) favorisent la digestion, tandis que la peau est soutenue par l'ajout de vitamines, d'acides aminés et d'acides gras oméga-3 et 6.

Le saviez-vous ?