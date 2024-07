Pourquoi mon chien mange-t-il si rapidement ?

Quand un chien ressent la sensation de faim, qui peut être influencée par la génétique ou par certaines maladies, il peut se mettre à manger beaucoup trop rapidement. Afin d’exclure une cause médicale, il importe avant tout de consulter son vétérinaire.



La sensation « d’avoir toujours faim » peut aussi être à l’origine d’une ingestion trop rapide des aliments. En effet, dès que le repas est ingurgité, le chien est prêt à manger le repas suivant.



Les chiens qui sont peu stimulés, qui ont peu d’activités, peuvent aussi manger trop vite. Manger devient alors « le moment » de la journée. Les chiens qui sont en refuge peuvent également présenter ce comportement.



L’une des autres raisons est l’effet de groupe. Le chien mange beaucoup trop rapidement afin d’éviter qu’un autre chien de la bande ne mange son repas. Ce même comportement peut apparaître chez le chiot ; pour assurer sa survie, il mange rapidement sa gamelle avant que l’un de ses frères ou sœurs ne se rue sur son repas.



Le propriétaire joue parfois également un rôle dans ce comportement. Certains propriétaires sont persuadés qu’ils doivent pouvoir à tout moment retirer le bol de nourriture, même quand le chien n’a pas fini sa ration. Le chien peut alors se mettre à manger rapidement, de crainte que son maître lui enlève à nouveau sa gamelle.



Enfin, un chien qui a connu une dénutrition, ou qui a dû chercher sa nourriture, peut également engloutir rapidement sa ration. En effet, c’était pour lui un moyen de survie.

Quelles peuvent être les conséquences d’une ingestion trop rapide ?

Les chiens qui engloutissent leurs aliments, ne les mâchent pas voire peu. Par conséquent, il arrive parfois que les aliments se retrouvent entiers dans l’estomac, ce qui peut ralentir la digestion. La sensation de ne pas être rassasié peut inciter le chien à quémander et à voler de la nourriture mais la sensation de faim ne disparaît pas pour autant.

En engloutissant ses aliments, le chien avale également de l’air, ce qui peut provoquer des flatulences. En ne mastiquant guère voire pas du tout, il n’y a pas d’effet mécanique de brossage des dents, ce qui à terme peut détériorer l’hygiène buccodentaire.

Dans des cas extrêmes, manger trop rapidement, avaler de l’air, manger trop, faire trop d’exercice juste avant ou juste après le repas, principalement chez les grands chiens, peut occasionner une torsion d’estomac. Dans ce cas, il convient de consulter son vétérinaire au plus vite.

Quelques conseils

Consultez d’abord votre vétérinaire pour exclure une éventuelle cause médicale. Achetez des croquettes adaptées à la taille de la mâchoire de votre chien. Plus votre chien est grand, plus les croquettes doivent être grandes, et inversement.





Nourrissez votre chien dans un endroit calme et ne le ‘dérangez’ pas lors de ses repas. Il existe dans le commerce des gamelles spécifiques qui permettent de ralentir la préhension alimentaire. Souvent, le chien apprécie de devoir faire un effort pour obtenir sa nourriture. N’hésitez pas à demander conseil dans votre magasin spécialisé.

Si vous avez une portée de chiots, chaque chiot doit avoir sa propre gamelle. Placez les gamelles à une distance appropriée afin que les chiots ne soient pas stressés d’être trop éloignés les uns des autres.





Si votre chien continue à engloutir sa nourriture, n’hésitez pas à poser des questions à votre vétérinaire. Ce dernier vous orientera peut-être vers un vétérinaire comportementaliste.