Pourquoi mon chien perd-il du poids ?

Le poids de votre chien évolue au cours de sa vie, en fonction de son âge, de sa race, de sa stérilisation et de son état de santé. Mais si vous avez remarqué qu'il a soudainement commencé à perdre du poids sans raison apparente, cela pourrait être le symptôme d'un trouble grave.

Toute perte de poids soudaine n'est pas forcement due à une affection chronique. Assurez-vous donc de visiter un vétérinaire dès que possible pour qu'il vous aide à déterminer le problème et le traitement disponible pour votre chien.

Troubles gastro-intestinaux chez le chien

La perte de poids peut être un signe que votre chien souffre d'un des nombreux désordres gastro-intestinaux existants, pouvant affecter son estomac et ses intestins. Les autres symptômes à surveiller sont la diarrhée chronique ou la constipation, les vomissements, la déshydratation et la léthargie. Si votre chien souffre d'un problème gastro-intestinal, il est possible qu'il perde l'appétit et commence à perdre du poids car la digestion des aliments lui cause une gêne.

Insuffisance rénale chronique chez le chien

Problème grave et courant qui survient chez 2 % à 5 % des chiens, l'insuffisance rénale chronique est un état provoquant l'arrêt du fonctionnement efficace des reins de votre chien, qui n'est plus en mesure d'exercer des fonctions excrétoires ou métaboliques. L'âge moyen du diagnostic est de six ans et demi, il s'agit donc d'une affection qui affecte souvent des chiens assez âgés. Outre la perte de poids, vous remarquerez peut-être que votre chien est léthargique et faible, et souffre de vomissements ou de diarrhée.

Mégaœsophage chez le chien

La perte de poids est un symptôme secondaire d'une maladie appelée mégaœsophage, qui empêche votre chien de digérer et d'absorber pleinement sa nourriture. Chez les chiens atteints de cette maladie, l'œsophage gonfle, s'agrandit et commence à ne plus fonctionner correctement car il ne transmet plus les aliments à l'estomac.