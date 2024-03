DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Cocker Adult est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels spécifiques de votre chien et convient aux cockers anglais adultes à partir de 12 mois. Afin de préserver et de renforcer la santé de la peau et du pelage de votre chien, ROYAL CANIN® Cocker Adult contient un complexe de nutriments tels que des acides gras oméga-3 EPA & DHA, de la vitamine A ainsi que de l'huile de bourrache spécialement sélectionnés pour soutenir le rôle de « barrière » de la peau et nourrir le pelage de votre chien pour une santé optimale. Le cocker anglais a tendance à l’embonpoint et dépasse volontiers son apport journalier si on lui en laisse l’occasion. C’est pourquoi il est important d’aider votre chien à gérer son poids et sa silhouette. ROYAL CANIN® Cocker Adult lui offre une composition optimale incluant une teneur adaptée en matières grasses afin de limiter son apport énergétique au quotidien. La formule exclusive de ROYAL CANIN® Cocker Adult contribue également à renforcer la santé cardiaque de votre chien grâce à un mélange spécifique de nutriments sélectionnés pour maintenir le muscle cardiaque en bonne santé. De plus, la forme et la taille des croquettes de ROYAL CANIN® Cocker Adult sont conçues sur mesure pour la race des cockers anglais. Cet aliment contient des chélateurs de calcium qui aident à ralentir la formation et l’accumulation du tartre, favorisant ainsi l’hygiène bucco-dentaire de votre chien.

