Dermacomfort (aliment Humide)

DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens - Pour chiens adultes de plus de 10 mois - sujets aux irritations de la peau et aux démangeaisons. L’irritation de la peau est la raison principale pour laquelle les chiens sont emmenés chez le vétérinaire. Les sensibilités cutanées et les démangeaisons excessives peuvent endommager la peau de votre chien et même entraîner une infection. Ces troubles cutanés peuvent être apaisés par une alimentation contenant des nutriments appropriés. ROYAL CANIN® Dermacomfort mousse est enrichi en acides gras oméga-3 et 6 afin d’apaiser et de protéger la peau de votre chien, tout en la rendant moins sensible aux agressions du monde qui l’entoure. ROYAL CANIN® Dermacomfort mousse contient des sources de protéines soigneusement sélectionnées qui contribuent à réduire le risque d’intolérance. Cette recette savoureuse, élaborée à partir de protéines à faible teneur en allergènes, apporte une réponse sur mesure aux besoins de votre chien. De plus, prendre soin de votre chien en lui offrant des nutriments de haute qualité permet non seulement de traiter sa peau sensible, mais également de renforcer la santé de son pelage. ROYAL CANIN® Dermacomfort mousse convient aux chiens de toutes tailles. En complément de cette délicieuse mousse, notre programme nutritionnel Dermacomfort est également disponible sous forme de croquettes. Les deux formules sont parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas combiner la mousse et les croquettes ?

