Joint & Ageing Chews Adult Dog Supplements

Convenant aux chiens adultes, les suppléments ROYAL CANIN® JOINT & AGEING CHEWS ADULT SUPPLEMENTS sont conçus par des vétérinaires et approuvés par les chiens. Ces suppléments contiennent une combinaison d’ingrédients scientifiquement prouvés, appuyée par plus de 50 ans de recherche et d’observation dans le domaine de la nutrition canine. Les suppléments ROYAL CANIN® JOINT & AGEING CHEWS ADULT SUPPLEMENTS sont conçus pour contribuer au confort articulaire de votre chien et soutenir un vieillissement en bonne santé. Ces suppléments contiennent de la moule verte de Nouvelle-Zélande pour aider à maintenir la santé du cartilage, ainsi que des acides gras oméga-3 EPA et DHA pour aider à soutenir la fonction articulaire. Ils contiennent également de la poudre de tomate ainsi que des vitamines C et E pour aider à soutenir un vieillissement en bonne santé. L’étude interne a démontré que 89 % des propriétaires étaient satisfaits des suppléments pour chiens adultes ROYAL CANIN® JOINT & AGEING CHEWS ADULT SUPPLEMENTS après seulement 2 mois d’utilisation*. Nos suppléments sont compatibles avec des alimentations de l’assortiment ROYAL CANIN® conçu pour des chiens en bonne santé. Veillez à respecter le tableau de rationnement figurant sur l’emballage et à ne pas donner à votre chien plus que le nombre recommandé d’unités par jour. * Étude interne ROYAL CANIN®.