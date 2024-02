Labrador Retriever Adult (aliment Humide)

DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chien Labrador Retriever adulte et mature - À partir de 15 mois (bouchées en sauce)ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult en sauce est un aliment humide formulé spécifiquement pour les Labradors tels que le vôtre. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult en sauce contient une teneur adaptée en matières grasses et en calories pour aider à maintenir le poids idéal de votre Labrador Retriever. Enrichie en acides gras oméga-3 EPA et DHA, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult en sauce contribue à la bonne santé des os et des articulations. Grâce à sa texture onctueuse, à sa sauce riche et à son arôme appétissant, cet aliment saura sans nul doute satisfaire l’appétit et les préférences alimentaires de votre chien. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Labrador Adult est également disponible sous forme d’aliments secs, en savoureuses croquettes spécialement conçues pour s’adapter à la taille et à la forme de la mâchoire du Labrador. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal. Bien que les Labradors Retrievers appartiennent à une race forte et robuste, ils ont cependant des besoins spécifiques qu’une alimentation adaptée peut satisfaire.

Voir plus