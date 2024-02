DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens - Spécialement conçu pour Labrador Retriever adulte, à partir de 15 mois. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien adulte et convient aux Labradors Retrievers âgés de 15 mois et plus. Avec sa teneur adaptée en calories et son apport réduit en matières grasses, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult aide votre chien à maintenir son poids de forme. La structure du pelage imperméable du Labrador Retriever l’isole du froid. C’est pourquoi il est essentiel de préserver la santé de son pelage. ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult soutient le rôle de « barrière » de la peau grâce à un complexe exclusif. Grâce à l’huile de bourrache et aux autres acides gras essentiels qu’elle contient, cette formule contribue à renforcer la santé de la peau et le pelage de votre chien. Athlète confirmé, le Labrador Retriever donne tout ce qu’il a quand il s’agit de faire de l’exercice. La robustesse de son corps et de ses os requiert des nutriments spécifiques pour préserver la santé de ses articulations. Grâce à cet apport en nutriments spécifiques, dont les acides gras oméga-3 EPA et DHA, ROYAL CANIN® Labrador Retriever Adult contribue activement à la santé des os et des articulations. De plus, la texture et la formule des croquettes sont conçues sur mesure pour la mâchoire du Labrador Retriever. Leur forme spécialement adaptée permet également de réduire le taux d’ingestion de nourriture pour aider votre chien à maintenir son poids de forme.

Voir plus