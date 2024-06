Maxi Adult Loaf (pâtée en sauce)

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Maxi Adult Loaf (pâté en sauce) est un aliment humide complet et équilibré sur le plan nutritionnel, spécialement conçu pour répondre aux besoins de votre chien de grande taille. Elle est destinée aux chiens de plus de 15 mois pesant entre 26 et 44 kg. Les chiens de grande taille ont un système digestif plus fragile que les chiens de petite race. Ce pâté en sauce contient des protéines hautement digestibles et un apport équilibré en fibres pour contribuer à la bonne santé digestive. Leur poids repose en majeure partie sur leurs articulations. C’est pourquoi cet aliment est spécialement conçu avec une combinaison de vitamines et minéraux qui contribuent au maintien d’une bonne santé des os et des articulations. Cette alimentation est composée d’un mélange de vitamines et de nutriments de haute qualité pour une absorption maximale afin de soutenir la santé globale. ROYAL CANIN® Maxi Adult Loaf est également disponible en croquettes : ROYAL CANIN® Maxi Adult. Le mélange d’aliments secs et humides apporte de la variété à son alimentation et rend ses repas plus intéressants et appétents.

