DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens seniors de grandes races (de 26 à 44 kg) - À partir de 8 ans. Adapté à tous les chiens de grande race âgés de plus de 8 ans et pesant entre 26 et 44 kg, ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ en sauce est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre grand chien mature. ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ en sauce a été conçu pour aider à soutenir un vieillissement sain des chiens de grande race comme le vôtre. Sa formule enrichie d’un complexe exclusif d’antioxydants aide à neutraliser les radicaux libres, tandis que des acides gras oméga-3 EPA et DHA contribuent à soutenir les os et les articulations de votre chien à mesure qu’il vieillit. Il est essentiel de préserver la santé des os et des articulations de votre animal à ce stade de sa vie, en particulier pour les chiens de grande race, qui doivent supporter un poids corporel plus important. De plus, ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ en sauce contient des protéines de très haute qualité, spécialement choisies pour leur excellente digestibilité. Afin de satisfaire les préférences alimentaires de chaque chien, ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ est également disponible sous forme de savoureuses croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, consultez le tableau de rationnement sur l’emballage pour vous assurer que vous lui donnez la quantité exacte d’aliments secs et humides pour un bien-être optimal.

