DÉTAILS DU PRODUIT

Aliment complet pour chiens matures de races moyennes (de 11 à 25 kg) - À partir de 7 ans. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ contient une teneur adaptée en nutriments pour aider à renforcer la vitalité des chiens de taille moyenne comme le vôtre qui connaissent les premiers signes de vieillissement. De plus, grâce à son complexe exclusif d’antioxydants, la formule ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ aide à neutraliser les radicaux libres et à soutenir l’état des molécules vitales dans l’organisme de votre chien. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ favorise une très bonne digestibilité à l’aide d’un complexe exclusif de nutriments qui inclut un apport équilibré en fibres alimentaires et une teneur optimale en protéines de très haute qualité. ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ est également enrichi en acides gras EPA et DHA, qui contribuent à la bonne santé de la peau et du pelage de votre chien. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Medium Adult 7+ est également disponible sous forme d’aliment humide en un délicieux émincé. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

