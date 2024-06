Medium Ageing Gravy (émincés en sauce)

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Medium Ageing Chunks In Gravy (émincés en sauce) est un aliment humide complet et équilibré sur le plan nutritionnel, spécialement conçu pour répondre aux besoins de votre chien de taille moyenne. Il est destiné aux chiens de taille moyenne de plus de 7 ans pesant entre 11 et 25 kg. Avec ses protéines de haute qualité, cette alimentation est conçue pour aider à maintenir la masse musculaire de votre chien senior. Leur mode de vie énergique les expose à des éléments environnementaux qui peuvent avoir des conséquences sur leur système immunitaire. Cette alimentation contient des prébiotiques et un mélange de vitamines, notamment C et E, pour aider à maintenir ses défenses naturelles. Cet aliment est enrichi en nutriments et vitamines essentiels, comme l’EPA et le DHA, pour contribuer au maintien de sa vitalité et de sa santé. ROYAL CANIN® Medium Ageing Chunks In Gravy est également disponible en croquettes : ROYAL CANIN® Medium Ageing 10+. La capacité sensorielle de votre chien senior peut diminuer avec l’âge. C’est pourquoi le mélange d’alimentation sèche et humide peut rendre ses repas plus savoureux.

