DÉTAILS DU PRODUIT

Conçu pour les chiens pesants entre 11 et 25 kg, ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium est une alimentation nutritionnellement équilibrée pour les chiens de taille moyenne sujets à la prise de poids. La formule de ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium contient des protéines de haute qualité, faciles à digérer, qui aident votre chien à maintenir une masse musculaire saine, et possède une teneur réduite en matières grasses et en calories. Pour aider à réguler l’appétit de votre chien, ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium contient un taux élevé de fibres pour favoriser la satiété. ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium est une alimentation équilibrée pour aider votre chien à rester en forme et avec un goût savoureux pour l’aider à satisfaire son appétit. Selon une étude interne de Royal Canin, 80 % des chiens ont retrouvé un poids plus sain après seulement 8 semaines d’utilisation de l’aliment ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium. ROYAL CANIN® Light Weight Care Medium est également disponible en aliments humides sous forme de délicieux morceaux. Si votre chien apprécie une alimentation mixte, composée d’aliments secs et humides, suivez les recommandations figurant sur l’emballage pour vous assurer qu’il reçoit la quantité idéale de chaque aliment.

