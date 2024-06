Mini Ageing Gravy (émincés en sauce)

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® Mini Ageing Chunks In Gravy (émincés en sauce) est un aliment humide complet et équilibré sur le plan nutritionnel, spécialement conçu pour répondre aux besoins de votre chien de petite taille. Elle est destinée aux chiens de petite taille de plus de 12 ans pesant jusqu’à 10 kg. Cette alimentation est spécialement conçue pour répondre à leurs besoins énergétiques et aider à maintenir leur poids de forme grâce à une teneur en calories adaptée. Les chiens de petite taille ont besoin d’une alimentation qui soutient leur activité et leurs os. Cette nourriture aide à maintenir la santé des os grâce à un bon équilibre de nutriments. Cet aliment est enrichi en nutriments et vitamines essentiels, comme l’EPA et le DHA, pour contribuer au maintien de sa vitalité et de sa santé. ROYAL CANIN® Mini Ageing Chunks In Gravy est également disponible en croquettes : ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+. La capacité sensorielle de votre chien senior peut diminuer avec l’âge. C’est pourquoi le mélange d’alimentation sèche et humide peut rendre ses repas plus savoureux.

Voir plus