Aliment complet pour chiens seniors de petites races (de 1 à 10 kg) - À partir de 12 ans. ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ en sauce est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chien de petite taille âgé de plus de 12 ans et pesant jusqu’à 10 kg. Développée spécifiquement pour favoriser le vieillissement en bonne santé des chiens de petite taille, cette formule contient est élaboré à partir d’un complexe exclusif d’antioxydants qui aide à neutraliser les effets des radicaux libres. La teneur en phosphore soigneusement adaptée de ROYAL CANIN® Mini Ageing 12+ en sauce aide également à renforcer le système rénal de votre chien à mesure qu’il vieillit. Grâce aux acides gras oméga-3 EPA et DHA qu’elle contient, cette formule permet aussi de garder la peau de votre chien en pleine santé et d’entretenir la beauté de son pelage. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Mini Ageing en sauce est également disponible sous forme de croquettes croquantes et savoureuses. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité d’aliments secs et humides adéquate pour un bénéfice optimal.

