Exigent Mini

Satisfait les appétits difficiles

À base d’ingrédients et de protéines de grande qualité spécifiquement sélectionnées pour les chiens de petites races, MINI EXIGENT et son arôme séduisent même les chiens à l'appétit le plus difficile. La croquette MINI EXIGENT, de par sa taille, sa forme et sa densité, a été conçue pour les petites mâchoires. Sa texture croustillante à l’extérieur et fondante à l’intérieur, satisfera l'appétit de votre chien.