DÉTAILS DU PRODUIT

Conçu pour les chiens pesants jusqu'à 10 kg, ROYAL CANIN® Relax Care Mini contient des nutriments de haute qualité spécialement sélectionnés pour aider votre chien à s'adapter aux changements. Des recherches scientifiques ont découvert une protéine à effet calmant. Nous utilisons ce nutriment de haute qualité et d'origine naturelle sous une forme digestible, en surveillant attentivement sa composition exacte, sa quantité et sa qualité tous les mois. Tous les aliments ROYAL CANIN® sont complets sur le plan nutritionnel et contiennent des protéines, des matières grasses, des fibres, des vitamines et des minéraux de haute qualité pour soutenir la santé de votre chien. Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les études scientifiques réalisées dans les chenils de Royal Canin ont mis en évidence qu'avec cette formule, plus de 44%* des chiens se comportaient normalement en situation de changement. La formule ROYAL CANIN® Relax Care Mini a donc fait ses preuves. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Relax Care Mini est également disponible sous forme de nourriture humide. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions sur l’emballage pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité adaptée de nourriture sèche et humide. * Etude interne Royal Canin

