DÉTAILS DU PRODUIT

Conçu pour les chiens adultes stérilisés pesants jusqu'à 10 kg, ROYAL CANIN® Sterilised Mini satisfait l'appétit de votre chien grâce à des nutriments de haute qualité spécialement dosés pour préserver sa forme et sa vitalité, et soutenir son poids idéal. La formule ROYAL CANIN® Sterilised Mini est riche en protéines hautement digestibles pour aider votre chien à conserver sa masse musculaire tout en réduisant l’apport en calories. Grâce à un mélange optimal de fibres, cet aliment favorise la sensation de satiété pour aider votre chien à moins quémander, tout en soutenant la digestion. ROYAL CANIN® Sterilised Mini a été scientifiquement conçu pour contenir 14%* moins de calories que les aliments ordinaires pour chiens adultes et aider votre chien à garder son poids idéal. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chien, ROYAL CANIN® Sterilised Mini est également disponible sous forme de nourriture humide. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions sur l’emballage pour vous assurer que votre chien reçoit la quantité adaptée de nourriture sèche et humide. *Etude interne Royal Canin

Voir plus